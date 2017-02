Zum Verlag:

SuKuLTuR ist ein Berliner Independent-Verlag. Die Heftreihe „Schöner Lesen“ ist neben dem Vertrieb im Buchhandel in Süßwarenautomaten an Berliner S-Bahnhöfen erhältlich – darunter an den Stationen Gesundbrunnen, Potsdamer Platz, Zoologischer Garten und Tempelhof.