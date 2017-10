Während der kleine Bruder Liam mit seinem Soloalbum „As You Were“ in Großbritannien Rekorde bricht, steht Ex-Oasis Kopf Noel Gallagher mit dem dritten Release seines Bandprojektes High Flying Birds in den Startlöchern. Wir erinnern uns: Zuletzt waren NGHFB im August 2016 in Berlin zum Pure & Craft Festival zu Gast. Heute ist das Video zur aktuellen Single „Holy Mountain“ erschienen und verleitet uns zu der Annahme, dass das psychedelische Trip der 1970er Jahre so langsam wieder Einkehr in die Musiklandschaft findet. Dr. Hofmann hätte es sicherlich gefreut. Live gibt es die Band übrigens im April 2018 in Hamburg und Berlin zu sehen.

„Who Built The Moon?“ erscheint am 24. November 2017 via Sour Mash / Indigo.

Foto ©: Lawrence Watson