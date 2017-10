VIDEO: HAIYTI – Sunny Driveby + Tourtermin

Noch eine Videopremiere heute. Nach Casper hat die Hamburgerin HAIYTI, deren quasi-Debütalbum „Montenegro Zero“ für den 12. Januar angekündigt ist, ihren Clip zur Single „Sunny Driveby“ rausgehauen. Eigentlich schon gestern als Insta-Story. Wer hat`s gesehen? Wir auch nicht. Daher heute mal auf dem klassischen Youtube-Wege. Übrigens: Wer Videos im Breitbildformat braucht, kommt hier eher zu kurz. Aber hier geht es ja eh eher um den Sound, denn um die Optik. Live war die Dame übrigens diese Woche mit Trettmann in Berlin am Start. Ging ab! Und geht im März weiter. Am 16.3.18 ist Haiyti live im SO36 zu erleben. Tickets sind ab dem 30.10. erhältlich!

Foto: © Universal Music