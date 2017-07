Unter den Top-Ten-Trendsportarten ist das Trabrennen gewiss nicht zu finden, was allerdings bedauerlich ist, denn an kaum einem anderen Ort verbinden sich Thrill, Sport und Spiel so perfekt, wie auf der Trabrennbahn. Wir waren in Mariendorf, um das selbst zu testen.

Das Pferderennen gehört zu den ältesten Sportarten der Menschheitsgeschichte. Sicherlich waren die Mammutjagd und das Einhornzähmen schon wesentlich früher angesagt, aber Mammuts und Einhörner sind ja bekanntlich ausgestorben, die Pferde hingegen entwickelten sich prächtig. Während Galopprennen (Reiter sitzt auf Pferd) immer einen elitären und mondänen Hauch hatten, waren Trabrennen (Pferd zieht Wagen mit Fahrer) immer der Sport der normalen Leute. Und das merkt man (im positiven Sinne) auch heute noch.

Mariendorf ist die wichtigste deutsche Trabrennbahn und hat eine lange Historie, die man ihr auch ansieht. Von der denkmalsgeschützten Kaiserlich Endell´sche Tribüne bis hin zum klassischen Westberlin-Charme versprühenden Hauptgebäude. Und natürlich das großräumige Renngeläuf, perfekt ausbalanciert mit verschiedenen Sandschichten. Soweit so gut – aber was soll jetzt das besondere daran sein? Sand, Stahl und Beton gibt es ja schließlich überall in Berlin. Es ist die Atmosphäre! Sobald man die Rennbahn betritt, taucht man in eine vollkommen andere Welt ein, in der man die Zeit und den Zeitgeist hinter sich lässt. Die Pferde beschleunigen, der Zuschauer entschleunigt. Der Alltag bleibt hinter dem Ticketcounter zurück und die Aufmerksamkeit richtet sich auf völlig andere Dinge. Menschen auf der Rennbahn bewegen sich anders, auch wenn sie eigentlich völlig normale Dinge tun, wie Biertrinken. Es ist nicht schwer herauszufinden, was diesen Unterschied ausmacht. Sie fiebern dem nächsten Rennen entgegen und ihren nächsten Wetten. Und damit sind wir nun endlich beim Thrill! Das Wetten!

Die Einsteigerwettarten sind Sieg- oder Platzwette, dort kann man mit 1 Euro dabei sein und sich ausprobieren. In der Regel bringen diese Wetten aber keine großen Gewinne, es sei denn ein Außenseiter siegt. Wer sich mehr traut, wettet auf die richtige Platzierung der ersten beiden oder gar der ersten drei Pferde. Da diese Einläufe nur schwer vorauszusagen sind, sind die Gewinnquoten auch deutlich höher. An den Wettschaltern bekommt man Auskunft, wie man die Wettscheine ausfüllt, oder man fragt einfach jemanden. In der Regel sind Trabrennbahnbesucher recht nett und helfen. Auf welches Pferd man setzen sollte, kann man nach vielen Dingen entscheiden. Entweder gefällt einem der Name eines Pferdes, oder bei der Parade findet man eins ganz besonders toll. Im Wettmagazin findet man die letzten Einläufe und kann sich so orientieren. Auf den Bildschirmen und der Anzeigetafel kann man die Quoten sehen, daraus lässt sich schnell ablesen, wer Favorit und wer Außenseiter ist. Schlau ist es, sich vorher ein Limit zu setzen, das entsprechende Geld als schon ausgegeben betrachten und dann nach Lust und Laune zu wetten. Gewinne kann man feiern und wenn man verliert, dann tut das auch nicht weh. Schließlich gibt es ja schon bald das nächste Rennen und somit viele neue Chancen.

Text: Mikis Wesensbitter

Nächste Renntermine:

Sonntag 28.06. 14:00 Uhr

28.07.-06.08. Deutsches Traber-Derby