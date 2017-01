Teilen macht glücklich:











Einfach Mal dem Alltagsstress entfliehen. Einfach mal nichts tun. Oder anders: Die Seele baumeln lassen mit Veedel Kaztro. Das geht. Zum Beispiel mit seiner neuesten Single.

"Veezy macht blau“ heißt das gute Ding und ist eine Hommage an, naja, das extreme Chillen eben. Schließlich braucht jeder mal ne Auszeit. Genau einen Tag nach seinem 27. Geburtstag liefert der Kölner MC den Vorboten seines anstehenden Albums „Büdchentape 3“, hat „keine Termine“ und zum Beat von YOURZ „leicht einen sitzen“. So sieht echtes Glück aus. Den Blockbuster-Kundigen dürfte natürlich sofort die Anlehnung an "Ferris macht blau" mit Matthew Broderick aufgefallen sein. Und jetzt: Beine hoch, Video an.