Wenn der nächste Männerabend ansteht, ist Berlin mit seiner spannenden Kultur- und Partyszene the place to be. Wer mit seinen besten Kumpels um die Häuser ziehen will, hat in der Hauptstadt ein ganze Reihe an Möglichkeiten. Hier die coolsten Ideen für euren Männerabend in Berlin.

Mit ihrer lebendigen Clubszene und ihren gemütlichen Kneipen ist die Hauptstadt wie geschaffen für einen Männerabend. Wenn du mit deinen Kumpels um die Häuser ziehen und in ein paar Bars vorglühen willst, bist du hier genau richtig. Die urigen und szenigen Berliner Kneipen wie die Deponie Nr. 3 und Pauls Metal Eck laden zu einer langen Kneipentour ein. Vielleicht könnt ihr auch in eine Sportsbar gehen und bei einem kühlen Bier gemeinsam das Fußballspiel sehen. Oder wollt ihr vielleicht selbst aktiv werden und die klassischen „Kneipensportarten“ wie Billard, Darts oder Kicker spielen? Es muss aber nicht immer eine urige Kneipe sein. Natürlich könnt ihr den Abend auch zwischen hübschen Frauen verbringen und einen Stripclub besuchen – diese kommen bei Männerabenden immer gut an. Auch hier könnt ihr zusammen chillen und Bier oder Whisky trinken. Und Stripclubs haben natürlich einen weiteren entscheidenden Vorteil: Die gutaussehenden, knapp bekleideten Tänzerinnen. Hier gibt es also auch was für’s Auge. Einen gemeinsamen Abend im Stripclub werdet ihr also bestimmt nicht so schnell vergessen.

Und auch zum Abfeiern im Club bietet sich Berlin an. Egal ob Techno, House, Hip-Hock oder Indie, es ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Wer beispielsweise auf der Suche nach Indie- und Alternative Rock-Partys in Berlin ist, ist im LIDO in Kreuzberg genau richtig: Bei Livemusik kannst du entweder vor der großen Bühne abrocken oder in einer der gemütlichen Sofaecken chillen. Soll es eher ein familiärer und kleiner Club sein, kannst du im Duncker Club zu Indie Tunes abfeiern. Schau einfach mal im Veranstaltungskalender nach, welche Party dir und deinen Kumpels für euren Männerabend gefallen könnte. Natürlich könnt ihr auch auf ein Konzert gehen und bei der Musik eurer Lieblingsband gemeinsam abrocken. Doch nicht nur die Location und das Event sollten stimmen. Wenn du und deine Kumpels für euren Männerabend ein Party-Wochenende in Berlin geplant habt, ist auch das Outfit wichtig. Grundsätzlich ist beim Feiern in Berlin fast jeder Look erlaubt und es gibt keine klaren Regeln. Mit einem Longshirt machst du sicher nichts falsch. Dieses kann je nach Location und Event zu ganz unterschiedlichen Styles kombiniert werden. Mit einem rotkarierten Hemd und roten Schuhen sorgst du zum Beispiel für einen lässigen Look, eine schwarze Lederjacke und –hose lässt dich cool und elegant aussehen. Mit diesen Styling-Inspirationen und Location-Tipps steht eurem Männer-Party-Abend also nichts mehr im Weg.

Einen actionreichen Abend verbringen: Paintball, Lasertag und Bowling spielen oder Go-Kart fahren

Wer in einer größeren Gruppe unterwegs ist und ein bisschen Action in den Männerabend reinbringen möchte, für den ist Paintball oder Lasertag vielleicht genau das Richtige. So sorgen diese Freizeitbeschäftigungen für einen richtigen Adrenalinkick. In Berlin und Umgebung gibt es zahlreiche Möglichkeiten, um beim Lasertag und Paintball auf gegnerische Spieler zu zielen. Mit einer Weste, Maske und einem Gewehr ausgestattet kannst du dich in Indoor- und Outdoor-Paintballanlagen austoben und deine Freunde durch die Halle jagen. Empfehlenswert ist beispielsweise die PaintballWorld in Spandau, die nach eigenen Angaben die modernste Indoor-Paintball-Anlage in Berlin ist und auf 45 x 30 Metern eine gute Portion Paintball-Spaß bietet. 30 Kilometer nordwestlich von Berlin befindet sich die Paintball Arena Schönwalde, die mit drei Abenteuerspielfeldern voller natürlicher Verstecke und verwitterter Gebäude aufwartet. Zudem gibt es weitere Spielfelder mit künstlichen Hindernissen wie Röhren und Reifenstapeln. Übrigens könnt ihr auf dem Gelände auch grillen, wenn ihr euch vor oder nach der Portion Nervenkitzel stärken wollt. Und Grillen macht ja schließlich (fast) jedem Mann Spaß!

Oder soll es doch eher Lasertag sein? Egal, ob in Kreuzberg, Tempelhof, Weißensee, Charlottenburg oder Neukölln, in Berlin habt ihr zahlreiche Möglichkeiten, mit einem Infrarot-Tagger ausgestattet auf die Jagd nach Gegnern zu gehen. Im Underground Lasergame in Berlin-Kreuzberg könnt ihr in einem ehemaligen Bunker Zombies jagen und müsst Codes knacken oder das Antiserum für einen tödlichen Virus finden. Auch hier erlebt ihr also eine ganze Menge Nervenkitzel. Im LaserTec Berlin in Weißensee könnt ihr auf einem großen Außengelände spielen oder euch in den drei Indoor-Arenen Disco, Dschungel und Dark Area austoben. Ein weiterer Vorteil: Es gibt gleich drei unterschiedliche Spielevarianten. Wenn du und deine Kumpels etwas spontaner seid, empfiehlt sich das Laserstar Berlin in Neukölln: Hier könnt ihr ohne Reservierung spielen – am Wochenende sogar bis Mitternacht.

Wenn schießen nicht so euer Ding ist, ihr aber einfach mal richtig Gas geben wollt, könnt ihr an eurem Männerabend vielleicht auch mal Go-Kart fahren gehen. Hier könnt ihr den Raser rauslassen und ein Wettrennen gegen eure Kumpels veranstalten. Action und Spaß sind da auf jeden Fall vorprogrammiert. In der Kart-World könnt ihr die komplette Kart-Bahn mieten und erlebt ein professionelles Kartrennen mit anschließender Siegerehrung. Natürlich könnt ihr auch etwas essen, beispielsweise beim Barbecue. Auch beim Bowlen kannst du mit deinen Kumpels einen tollen Männerabend verbringen. Im Kangaroo’s Land in Berlin könnt ihr euch auf 24 modernen Bowlingbahnen austoben und euch am „All you can eat“ Spare Ribs Buffet stärken. Doch die Kart-World und das Kangaroo’s Land sind nicht die einzigen Möglichkeiten, die ihr in Berlin habt, wenn ihr Go-Kart fahren oder Bowlen wollt: Es gibt eine ganze Reihe an Bowlingbahnen und Kartbahnen in Berlin, egal, ob in Neukölln, Friedrichshain, Reinickendorf, Spandau oder in Mitte. Die Berlinkart ist die längste Indoor-Kartbahn Berlins und bietet Rennvergnügen auf 752 Metern. Egal, ob ihr schießen, Gas geben oder Bowlen wollt, ihr werdet in der Hauptstadt also mit Sicherheit fündig.

Ein weiteres Highlight bei jedem Männerabend: Sich gemeinsam ein Spiel anschauen. Egal, ob das Fußballspiel im Olympiastadion, ein Boxkampf oder das Rugbyspiel, bei diesen Sportarten geht es richtig zur Sache und wenn ihr live dabei seid, macht es umso mehr Spaß. Unterstützt euren Favoriten und lasst euch von der Stimmung im Stadion oder der Arena so richtig anstecken! Ihr habt keine Lust, die eigenen vier Wände zu verlassen? Wenn ihr nicht in einer Kneipe, in der Arena oder im Stadion Sport schauen wollt, könnt ihr das auch zuhause – mit einem Kasten Bier ausgestattet kommt das gleiche Feeling auf wie in der Sportsbar oder wenn ihr live beim Spiel oder Kampf dabei seid. Schließlich könnt ihr auch auf dem Sofa zum Beispiel gemeinsam mit eurer Lieblingsmannschaft mitfiebern und du kannst mit deinen Kumpels hitzige Debatten über das Spiel führen. Ihr könnt euch auch Pizza bestellen oder jetzt im Frühling mit den steigenden Temperaturen vielleicht bereits zum ersten Mal den Grill anschmeißen. Und wenn ihr gerne zockt, könnt ihr vielleicht im Anschluss auch ein wenig an der Konsole zocken und mit FIFA an der Playstation gegeneinander antreten. Dabei könnt ihr zeigen, ob ihr euer Fußball-Fachwissen beim Zocken auch in die Praxis umsetzen könnt. Oder ihr sucht euch bei Gran Turismo einen schönen Sportwagen aus und tretet in einem Autorennen an der Konsole gegeneinander an. Sucht euch einfach eure Lieblingssportart oder euer Lieblingsgame aus und macht euch einen sportlichen Männerabend!

Fazit

Der nächste Männerabend steht an und du weißt nicht so recht, was du mit deinen Kumpels unternehmen sollst? Kein Problem: In Berlin ist für jeden Geschmack dabei. Entweder ihr entspannt in einer Kneipe bei einem Bier oder ihr feiert ein bisschen im Club. Soll es etwas mehr Action sein, könnt ihr Paintball oder Lasertag spielen, aber auch Bowling oder Go-Kart-Fahren ist bei Männerabenden immer sehr beliebt. Sportfans können sich im Stadion oder einer Arena ein Spiel oder einen Boxkampf anschauen. Doch auch zuhause vor dem Fernseher könnt ihr mit eurem Favoriten mitfiebern – und im Anschluss noch eine Runde zocken. Es gibt also eine ganze Reihe an Möglichkeiten für den nächsten Männerabend. Viel Spaß!

