Okay, als Joker hatte Jared Leto einfach das Pech, in einem unglaublich schlechten Film („Suicide Squad„) mitzuspielen.

In dem Rahmen war sein überdrehtes Schauspiel nicht wirklich gut aufgehoben. Vielleicht wird es ja etwas mit dem Solofilm. Eine „Killing Joke“ – Verfilmung wäre top. Bis es soweit ist, könnt ihr den jungen Mann, der mit der 90er-Grunge-Serie „Willkommen im Leben“ 1994 an der Seite von Claire Danes zum Teenie-Idol aufstieg, am 2. September im Rahmen der IFA mit seiner Band 30 Second to Mars live erleben. Telekom Street Gigs lädt ein. Wer kein Ticket bekommt, kann live im 360 Grad und HD-Stream auf MagentaMusik360 dabei sein. Oder macht bei unserem Gewinnspiel mit. Übrigens: Wir wurden dafür nicht bezahlt, sondern sind so nett, die Anfrage direkt an Euch durchzureichen.

