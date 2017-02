Teilen macht glücklich:











Die StartupCrunchtime geht in die vierte Runde: ALBA BERLIN und Companisto laden am 11. März Gründerinnen und Gründer in die Berliner Mercedes-Benz Arena ein.

Das Motto in diesem Jahr: „Gemeinsam im Team mehr erreichen.“ Wenn Business auf Basketball trifft, lernen beide Seiten voneinander: Wie baut man ein starkes, schlagkräftiges Team auf? Wie zieht man langfristig an einem Strang? Idealo-Gründer Martin Sinner und ALBA-Manager Marco Baldi geben den Impuls, den die Teilnehmer dann aufgreifen. Zum motivatorischen Abschluss kann das Spiel ALBA Berlin gegen s.Oliver Würzburg von den Rängen aus verfolgt werden.

StartupCrunchtime – Bewerben, bewerben, bewerben!



Die Tickets sind kostenlos, aber sehr limitiert – nur etwa 30 Plätze stehen zur Verfügung. Bewerbungen sind noch bis zum 1. März möglich. Also schnell ran an die Tasten. Der Bewerbungsprozess dauert rund fünf Minuten. Gründer_innen und Manager_inner auf C-Level können sich unter unter diesem Link melden . Viel Glück!

