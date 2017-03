Teilen macht glücklich:











Für einen Besuch in einem Casino bei Nacht ist die Spielbank Berlin der perfekte Ort. Die Besucher können eines der Willkommenspakete für 19 Euro buchen, um damit erste Erfahrungen zu sammeln.

Diese beinhalten einen unterhaltsamen Rundgang durch das Casino inklusive der Regeln der klassischen Casino-Tischspiele, wie z. B. Blackjack, Roulette und Poker. und jeder Rundgang wird Ihren speziellen Anforderungen angepasst. Üben Sie Zuhause aber unbedingt online, bevor Sie ins Casino gehen und Ihr gesamtes Geld verlieren! Es gibt dort eine Vielzahl von kostenlosen Spielen und Echtgeldspielen, nutzen Sie das daher zu Ihrem Vorteil und machen Sie sich vertraut mit Spielen wie Spielautomaten, Roulette, Blackjack und vielen mehr. Das Casino bietet eine breite Auswahl an Spielen für die Spieler und auch Spielautomaten sind verfügbar. Der Veranstaltungsort bietet außerdem einen gut bekannten Pokerraum, in dem Events wie das World Series of Poker Circuit und die Triple A Series stattfinden. Es ist außerdem das Zuhause des Unterhaltungsortes Sternberg, das Model Heidi Klum, den Mode-Designer Karl Lagerfeld und Fernsehmoderator Thomas Gottschalk zu seinen Gästen zählt.