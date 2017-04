Teilen macht glücklich:











Die Tage werden wieder spürbar länger und ab und zu liegt auch schon ein Hauch von Sommer in der Luft. Wie lange haben wir darauf gewartet, dass sich der Winter endgültig verzieht und die Stadt endlich wieder aufblüht.

Das Leben spielt sich draußen ab und egal wohin man schaut, begegnen einem die Menschen mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Da will man doch selbst nach einem kräftezehrenden Arbeitstag nicht direkt nach Hause, sondern zusammen mit Freunden bei einem kühlen Bier die Seele baumeln lassen. Oder am Wochenende ein paar schöne Stunden in entspannter Atmosphäre genießen. Bei uns erfahrt ihr, in welchen Biergärten Berlins ihr es euch gemütlich machen könnt.

Charlottenburg



Bootshaus Stella am Lietzensee



Mitten in der Stadt gelegener idyllischer Biergarten. Direkt am Lietzensee kann man hier dem Trubel der Großstadt wunderbar entfliehen. Bei einem erfrischenden Getränk oder einem herzhaften Snack ein wundervoller Ort, um den Alltagsstress hinter sich zu lassen.

Witzlebenpl. 1A, 14057 Berlin

Öffnungszeiten: Täglich von 10 bis 23 Uhr (Mai bis Oktober)

Preußisches Landswirtshaus



Der große Biergarten befindet sich in unmittelbare Nähe zum Berliner Olympiastadion und zur Waldbühne und eignet sich ideal als Ausgangspunkt für Heimspiele von Hertha BSC und für Konzerte.

Flatowallee 23, 14055 Berlin

Öffnungszeiten: Täglich ab 17 Uhr und an Sonn- und Feiertagen bereits ab 12 Uhr

Friedrichshain



Wilder Hase im Nirgendwo



Der Wilde Hase im Nirgendwo ist Berlins erster veganer Biergarten. Als Begleiter zum Bier werden hier statt Bratwurst beispielsweise fruchtige Tartelletes oder Vöner serviert. Wer also einmal etwas vollkommen Neues in Sachen Biergarten ausprobieren möchte, sollte sich diesen keinesfalls entgehen lassen.

Helsingforser Str. 10, 10243 Berlin

Öffnungszeiten: Montag bisSamstag 15 – 24 Uhr und Sonntag 15 – 23 Uhr

Bierhof Rüdersdorf



Im Gegensatz zum sonstigen Trubel im Friedrichshain findet man im Bierhof Rüdersdorf Ruhe und Entspannung. Dank einer Bar im Freien, seiner Sonnenterrasse und seinem Brunnen verspricht diese Location abwechslungsreiche Vielfalt, die für jeden Gast das passende parat hält. Sonntags lässt es sich hier auch hervorragend frühstücken.

Rüdersdorfer Str. 70, 10243 Berlin

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag ab 16 Uhr und Sonntag ab 10 Uhr

Schoenbrunn



Das Schoenbrunn bietet seinen sonnenhungrigen und durstigen Gästen, mitten im Volkspark Friedrichshain, einen großen und begrünten Biergarten. Für den kleinen Hunger zwischendurch gibt es verschiedene Leckereien vom Grill.

Volkspark Friedrichshain, Am Schwanenteich, 10249 Berlin

Öffnungszeiten: Täglich von 10 – 24 Uhr

Oranke-Orange



Mitten in der Innenstadt befindet sich das Oranke-Orange. Zwischen den Stalinbauten der Karl-Marx-Allee gelegen, erwartet den Gast hier eine Mischung aus Biergarten und Beach-Chillout-Atmosphäre. Mit 800 Plätzen bietet diese Location jede Menge Platz.

Karl-Marx-Allee 93, 10243 Berlin

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 14 – 23 Uhr und Sonntag 12 – 23 Uhr

Kreuzberg



Brachvogel



Wer im Sommer in Kreuzberg unter freiem Himmel einen Ort der Ruhe und Entspannung sucht, ist im Restaurant Brachvogel an der richtigen Adresse. Dank Biergarten und Minigolfanlage wird hier, direkt am Carl-Herz-Ufer, jede Menge Abwechslung geboten. Lauschige Sommerabende in charmanter Atmosphäre garantiert.

Carl-Herz-Ufer 34, 10961 Berlin

Öffnungszeiten: Restaurant, Biergarten und Minigolf täglich von 9 Uhr bis open end, Frühstück von 9 bis 14 Uhr

Birgit & Bier



Dieser Biergarten befindet sich gegenüber des Geländes der Arena. Der Club unter den Biergärten erinnert dabei ein wenig an die gute alte Bar 25. Highlight ist ein altes Drehkarussel, das zu einer Sofa- und Sessel-Landschaft umgebaut wurde. Vor allem am Abend versprüht dieser Biergarten eine ganz besondere Atmosphäre.

Schleusenufer 3, 10997 Berlin

Öffnungszeiten: Wochentage 14 – 8 Uhr; Freitag/Samstag 14 – 11 Uhr

Mitte



East Corner



Wer in Mitte auf der Suche nach einem Biergarten ist, sollte sich das East Corner merken. An der Ecke Torstr./Friedrichstr gelegen, kann man hier täglich ein kühles Bier oder Wein genießen. Auch kulinarisch kommt man hier auf seine Kosten. Nachts wird der Biergarten von bunten Lichtern bestrahlt und sorgt somit für eine ganz besondere Atmosphäre.

Torstraße 232, 10115 Berlin

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von11 – 24 Uhr

Neukölln



Estrel Sommergarten



Den Sommer kann man natürlich auch in Neukölln feiern. Etwa im großzügigen Biergarten des Estrel Hotels auf der Sonnenallee. Für Abwechslung sorgen einerseits die vorbeifahrenden Schiffe, auf die man an der hauseigenen Anlegestelle zusteigen kann, sowie unterschiedliche Veranstaltungen. Jeden Freitag ab 18.30 Uhr gibt es Cocktails, Live-Musik und Gegrilltes.

Sonnenallee 225, 12057 Berlin

Öffnungszeiten: Täglich von 12 – 24 Uhr (April bis Oktober)

Pankow



Emils Biergarten



Nahe dem U-Bahnhof Vinetastraße kann man hier leckeres Bier und vorzügliche Steinofen Pizza genießen. Direkt neben dem Klub der Republik gelegen, bietet sich dieser Biergarten vor allem am Wochenende an, um anschließend nebenan das Tanzbein zu schwingen.

Berliner Str., 13189 Berlin

Öffnungszeiten : Montag bis Sonntag 17 – 22 Uhr (April bis Oktober). Bei schönem Wetter bereits ab 15 Uhr.

Prenzlauer Berg



Sommergarten am FaF



Nach dem nicht gleich nach Hause, weil das Wetter einfach viel zu schön ist? Dann lädt dieser Biergarten zum Verweilen und genießen ein. Neben Würstchen werden auch Salate und selbst gemacht Kuchen angeboten.

Bötzowstraße 1, 10407 Berlin

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag ab 16 Uhr, Samstag & Sonntag ab 14 Uhr

Prater



Prenzlauer Berg ist nicht nur bekannt für seine hippen Cafés. Der Prater in der Kastanienallee ist eine feste Institution. Und immerhin Berlins ältester Biergarten. Das Angebot umfasst das hauseigene Prater Pils und Schwarzbier sowie herzhafte Speisen. Das Wetter und das Leben genießen ist im Prater ein Kinderspiel.

Kastanienallee 7-9, 10435 Berlin

Öffnungszeiten: Täglich ab 12.00 Uhr (April bis September)

Tiergarten



Cafe am Neuen See



Bis nach Sonnenuntergang können Besucher im Biergarten des Café am Neuen See frisch gezapftes Bier sowie bayerische und italienische Spezialitäten genießen: hausgemachte Brezeln und Leberkäse, krosse Steinofenpizza und Sauerteigbrot aus der Borchardt-Bäckerei. Ein Sandkasten bietet viel Platz für Kinder.

Lichtensteinallee 2, 10787 Berlin

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag ab 11 Uhr, Samstag & Sonntag ab 10 Uhr

Zollpackhof



Wem es in der Sonne zu warm werden sollte, findet unter der 145 Jahre alten Rosskastanie im Zollpackhof Biergarten ein schattiges Plätzchen. Nach einer Radtour oder einem Spaziergang kann man hier, direkt an der Spree, die Seele baumeln lassen. Für das leibliche Wohl wird natürlich auch gesorgt. Herzhaftes und Erfrischendes stehen auf der Speisekarte.

Elisabeth-Abegg-Straße 1, 10557 Berlin

Öffnungszeiten: Täglich 10 – 24 Uhr

Schleusenkrug



Der Schleusenkrug befindet sich in fußläufiger Entfernung vom S-Bahnhof Zoologischer Garten. Bei schönem Wetter kann man hier Köstlichkeiten wie Leberkäs, Merguez-Würste und Kammsteaks zum kühlen Bier genießen. Dank einer Spielecke für Kinder ist dieser Biergarten außerdem sehr familientauglich.

Müller-Breslau-Straße, 10623 Berlin

Öffnungszeiten:Täglich von 10 – ca.24 Uhr (Küche bis ca.22 Uhr)

Wedding



Brauerei Eschenbräu



Das besonderen an diesem Biergarten ist die eigene Brauerei, die sich In der Waschküche eines ehemaligen Studentenwohnheims befindet. Alle vier Wochen wird ein in Eigenproduktion hergestelltes Spezialbier angeboten. Wer möchte, kann sich das Bier auch abfüllen lassen und den Genuss zu Hause fortsetzen.

Triftstraße 67, 13353 Berlin

Öffnungszeiten: Täglich ab 17 Uhr, Juni bis August ab 15 Uhr

Deichgraf



Der Deichgraf ist ein Biergartenlokal, das eine tolle Kombination aus Tradition und deutscher Küche bietet. Für ein Bier zum Feierabend und ein wenig entspannte Atmosphäre ein absolut geeigneter Ort.

Nordufer 10, 13353 Berlin

Öffnungszeiten: Täglich 9 – 1 Uhr

Kastaniengarten



Hier kann man den Sommer auf bayerische Art genießen. Die kulinarischen Schmankerl kommen dabei frisch aus Bayern. abseits des Mainstreams kann man in diesem idyllischen Biergarten den Sommer genießen.

Nordufer 29, 13351 Berlin

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 12 – 22 Uhr, Samstag & Sonntag 10 -22 Uhr

