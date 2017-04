Teilen macht glücklich:











Mit Nike seid ihr auf alle Lebenslagen vorbereitet. Die sportlich, eleganten Styles von Nike statten euch für verschiedene Sport- und Freizeitaktivitäten hervorragend aus. Schaut noch heute in den Nike-Sale und ergattert euer neues Lieblingsteil. Im NIKE Sale findet ihr tolle Angebote und Rabatte eurer Lieblingsmarke. Beim Mid-Season Sale von Nike könnt ihr euch über Reduzierungen von Schuhen, Trainingshosen, Sportjacken, Laufjacken oder schicken Tank-Tops freuen. Und vielleicht findet ihr auf der Seite auch noch einen Gutschein-Code mit extra 20 Prozent Rabatt? Schaut mal nach 😉

Nike Sale: Zusätzlich 20 Prozent mit dem Gutscheincode



Mit dem Gutschein-Code EXTRA20 sichert ihr euch zusätzlich 20 Prozent Ermäßigung auf bereits reduzierte Artikel. Im Nike Sale könnt ihr nochmal richtig sparen, wenn ihr am Ende eurer Bestellung den Code eingebt. Dafür müsst ihr nur den Code kopieren und beim Bezahlen in das vorgesehene Feld euren Code einfügen. Hier kommt ihr zum Gutscheincode:

Nike ist euer Ausstatter für erstklassige, elegante Sportbekleidung. Egal ob ihr eine gute Figur beim Golf oder Tennis machen wollt, oder einfach mal eine Runde Joggen gehen möchtet. Oder steht ihr auf Action und lasst es beim Basketball ordentlich krachen? Ob ihr zum American Football oder zum Yoga geht bleibt euch überlassen – Nike hält für alle Anlässe das passende Outfit bereit. Im Nike Shop findet ihr stets tolle Angebote aus den Bereichen:

Laufen

Fußball

Basketball

Fitness und Training

Crosstraining

Skateboarding

Tennis

Golf

American Football

Surfen

Leichtathletik

Was für dich dabei? Dann besuche heute noch den Nike Shop und lass dich inspirieren.

Nike – ein Trainer und ein Jogger schreiben Sportgeschichte



Bei Nike arbeiten echte Sportprofis an eurem Sporterfolg! Denn seit der Gründung im Jahr 1971 setzt das Unternehmen auf sportliche Mitarbeiter: Der Chef des amerikanischen Unternehmens war selbst Trainer an der University of Oregon. Sein Mitgründer und leidenschaftlicher Jogger Philip Knight produzierte einer der ersten leichten, profilierten Sportschuhe und setze damit der gesamten Branche seinen Stempel auf. Bevor Nike im 1978 erstmals in Deutschland verkauft wurde, stattete der Hersteller bereits Sportlegenden wie den olympischen Läufer Steve Prefontaine aus. Durch aktives Sponsoring gelangte die Marke schnell zu internationaler Aufmerksamkeit. Doch bis heute toppt kein Sponsoring die legendäre Zusammenkunft von Sportler und Marke, wie die zwischen Mikel Jordan und Nike. Die Kreation eines eigenen Basketball-Schuhs für die Air Jordon Linie war Nikes größter und bekanntester Erfolg. Neben dem Sponsoring im Basketball, ist die Marke auch im Fußball sehr aktiv.

Den nächsten Coup landete der Sportartikelhersteller im Jahr 1996 mit der Vertragsunterzeichnung des Golfspielers Tiger Woods. Der zu diesem Zeitpunkt noch unbekannte Golfer, wurde mit seinem Erfolg einer der bekanntesten Werbegesichter für Nike. Heute ist Nike ebenfalls Hauptsponsor der American Football NFL-Leage. Mit der Ausrüstung von Lance Armstrong und der Unterstützung des Radrennsports, wurde die Sportart auch in den USA bekannt.

Auch im Street-Style hat sich Nike inzwischen einen Namen gemacht. Mit der Übernahme des Modeunternehmens Converse, nähern sich die Sportler modernen und alltagstauglichen Styles an.

