Nick Cave Tour 2017

Nick Cave kommt während seiner achtwöchigen Europatournee auch nach Berlin. Cave spielt fünf Konzerte mit den Bad Seeds in Deutschland und präsentiert das neue Album Skeleton Tree.

Bislang konnten Fans die zweijährige Konzert-Abstinenz mit dem Spielfilm zum Album überbrücken. Zum Release des im September 2016 veröffentlichten Albums, erschien der Spielfilm One More Time with Feeling, unter der Regie von Andrew Dominik. Der Film zeigt die Entwicklung des Albums Skeleton Tree, das im Schatten der Tragödie um den Sohn von Cave entstand. Das emotionale Werk schafft eine gelungene Intimität zum Zuschauer, da die geöffnete Tränendrüse durch kritische und komische Töne seitens Caves, immer wieder zugedrückt werden kann. Das Album kommt mit ruhigen und nachdenklichen Tönen daher. Zusammen mit den Musikern Warren Ellis, Martyn Casey, Thomas Wydler, Jim Sclavunos, Conway Savage, George Vjestica und Larry Mullins nahm Nick Cave sein inzwischen 16. Studioalbum in England und Frankreich auf.

Hier gehts zu den Tickets! (Ab dem 17.02.2017 erhältlich)

Weltweiter Chartserfolg für Skelton Tree



Zurecht stieg das Album in acht Ländern direkt auf Platz eins der Charts ein, wurde in England bereits versilbert und bescherte der Band dort die bislang höchste Chartpositon ihrer Geschichte. Aus Trauer entstehe keine große Kunst, das Trauma zerstöre den kreativen Prozess und habe nichts Erhabenes, kommentierte der Sänger. Das sehen die Fans offensichtlich anders. Auch die Nominierung für die BRIT Awards 2017 in der Kategorie „Best International Group“ zeigt, dass Nick Cave and the Bad Seeds mit ihrem neuen Album einiges richtig gemacht haben. Bislang hat die Band über fünf Millionen Alben verkauft und sich damit eindrucksvoll ins weltweite Musikgedächtnis gespielt.

Hier könnt ihr den Film One More Time With Feeling als DVD, 2D Blu-ray und in der Limited Edition in 3D Blu-ray bestellen

Trailer One More Time With Feeling!

Nick Cave and the Bad Seed – Alle Konzerte 2017 in Deutschland im Überblick Ab dem 17.02.2017 können Tickets für die Europatour vorbestellt werden.

Alle Europatermine findet ihr auf Nick Caves Homepage.

In Deutschland könnt ihr die Band an folgenden Orten sehen:

7.10.2017 Frankfurt, Jahrhunderthalle

9.10.2017 Hamburg, Sporthalle

12.10.2017 Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

22.10.2017 Berlin, Max Schilling Halle

1.11.2017 München, Zenith