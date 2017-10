&Me, Rampa und Adam Port, Headz hinter dem KEINEMUSIK Konglomerat, stehen mit dem ersten gemeinsamen und dem ersten Label-Album überhaupt in den Startlöchern. Am 1. Dezember erscheint „You Are Safe“, wie das Label heute via Pressemitteilung ankündigte. Laut KEINEMUSIK bildet »den klanglichen Nukleus auf „You Are Safe“ Tracks, die den vertrauten Keinemusik-Sound weiter erzählen und die nachhaltig in das Club-Geschehen der nächsten Monate eingreifen dürften«. Weiter heißt es: »Daneben passiert aber immer wieder Unerwartetes, von state of the art R’n’B-Produktionen über im New Wave beheimatetem Retro-Sound bis zu gefühlstiefen Nummern, die aus dem 4/4 Korsett ausbrechen.« Nach 8 Jahren und diversen EP’s sind wir gespannt auf das Ergebnis.

Foto ©: Lukas Korschan