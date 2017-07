Romantiker wissen: Die Augen sind die Tür zur Seele, aber die Stimme trifft mitten ins Herz. Die Datingapp Whispar dockt dort an und bringt Singles mithilfe von Sprachnachrichten zusammen.

Kinder der 1980er und 1990er Jahre erinnern sich noch an die TV-Format „Herzblatt“. Eine biedere Flirtshow für Singles auf der Suche nach der wahren Liebe. Das Highlight war damals allerdings nicht die Frage: Wer mit wem?, sondern der Einsatz der Sprecherin Susi Müller, damals bekannt als die „erotischste Stimme Deutschlands“. Man kann davon ausgehen, dass sie aufgrund ihres Timbres, wesentlich mehr Heiratsanträge erhielt, als die wechselnde Moderatorenschar die sich von 1986 bis 2005 präsentierte. Dass die Stimme eines Menschen tief im Innern berühren kann (wie in dem Video aus dem Jahr 1989 zu hören), macht sich die Datingapp Whispar zu Eigen.

Sprachnachricht, statt volltexten.

Während gängige Alternativen noch die passenden (Urlaubs-) Fotos als Hauptaspekt bei der Partnerwahl nutzen, ergänzt Whispar dieses durch dreißig Sekunden lange Sprachprofile als Alleinstellungsmerkmal. Interessierte Nutzer können in der Folge Sprachnachrichten an Euch versenden. Anstatt sich in endlosen Chats die Finger wund zu tippen, kommt man sich so gleich näher. Wer den Sprachnachrichtenservice in seinem Messengerdienst nutzt, wird sich bei Whispar schnell zurechtfinden. Klang, Duktus, Wortwahl. Ist jemand unsicher? Verstellt er sich? Kleinigkeiten sind es die, im Gegensatz zu Textchats, bei einer Sprachnachricht aus der Stimme herauszuhören sind. Schließlich kann die Kommunikation bis hin zu dem Punkt führen, an dem man anonymisiert über die Whispar-App (kostenpflichtig) miteinander telefoniert. Die Stimme ist einem zu diesem Punkt bereits vertraut. Der Mensch dahinter vielleicht auch. Der Rest des gemeinsamen Weges in der Offlinewelt liegt dann an Euch.

