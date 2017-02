Teilen macht glücklich:











Lady Gaga, die selbsternannte Revolutionärin der Popmusik, die Queen der irren Verwirrung, kommt nach Berlin in die Mercedes Benz Arena! Neben ihren Auftritten in Berlin, können sich Fans über Auftritte in Köln und Hamburg freuen.

Auf ihrer „Joanne“-Tour präsentiert Gaga ihr fünftes Studioalbum, das im Oktober 2016 erschien. Nach ihrem spektakulären Auftritt beim Super Bowl 2017 dürften die Tickets noch begehrter sein. Am 26.10.2017 wird es heiß und wild: Alle Fans der Popqueen aufgepasst: Sichert euch ab heute Presale Tickets für die „Joanne“-World Tour bei Ticketmaster . Neben den Standardtickets könnt ihr euch auch den VIP-Status verpassen und zum Beispiel mit dem Come to Mama – Early Entry Package das VIP-Feeling im vollen Umfang genießen!

Mit diesem exklusiven VIP -Ticket erhaltet ihr:

einen separaten VIP-Check In mit Ansprechpartner

den Early Entry Pass: ihr kommt früher in die Halle

ein Tourgeschenk

den Lady-Gaga-Erinnerungspass mit Lanyard

einen Stehplatz für das Konzert

Hier geht es zu eurem Come to Mama – Early Entry Package Ticket!

Weitere exklusive Lady Gaga VIP-Tickets:



Mit dem Perfect Illusion – Hot Ticket 1 Package erwartet euch:

ein Sitzplatz der besten Kategorie

ein Tourgeschenk

den Lady-Gaga-Erinnerungspass mit Lanyard

einen separaten VIP-Check In mit Ansprechpartner

Hier geht es zum Perfect Illusion – Hot Ticket!

Ihr denkt das war schon alles? Bei Lady Gagas World Tour 2017 erwartet euch noch viel mehr!



Das VIP Party Package beinhaltet folgenden Spaß:

einen Sitzplatz der besten Kategorie

die Pre-Show-Hospitality mit Buffet und Getränke

eine Pre-Show-Party mit DJ

einen Garderobenplatz

einen VIP Parkplatz beim Kauf von 2 VIP Tickets

ein Merchandise-Geschenk

den Lady Gaga Erinnerungspass mit Lanyard

einen separaten VIP-Check In mit Ansprechpartner

Hier geht es zu eurem VIP Party Package Ticket!

Und last but not least präsentieren wir das Ultimate Backstage Package Ticket!



Mit diesem über-exklusiven Ticket sichert ihr euch:

wohoo: ein professionelles Pre-Show-Gruppenfoto mit Lady Gaga mit bis zu 6 Teilnehmern

einen Sitzplatz in der besten Kategorie

den exklusiven Zugang zum Soundcheck der Band allerdings in Abwesenheit der Künstlerin

eine exklusive Backstage-Tour

ein Abendessen im Tour-Catering

den separater VIP-Check In mit Ansprechpartner

das exklusive Tourgeschenk

und natürlich den Lady Gaga-Erinnerungspass mit Lanyard

Hier geht es zum VIP Party Package Ticket!

Lady Gaga – Joanne Worldtour 2017



Das neue Album Joanne klingt anders als die vorherigen Studioalben der Stilikone. Die klare Linie des harten clubtauglichen Pops mit bearbeiteter Stimme, ist deutlich abgeklungen. Durch die Zusammenarbeit mit Künstlern wie Josh Homme, Beck, Kevin Parker von Tame Impala, Josh Tillman und Florence Welsh kommen interessante Einflüsse auf das Album. Das Album spielt mit verschiedenen Einflüssen der amerikanischen Popmusik und wagt auch mal einen Ausritt in die Country-Szene! (Sinner`s Prayer). Neben dem Synthie-Pop-Duett „Hey Girl“ lässt sich Gaga auch auf rockige Elemente ein und liefert ein buntes Pottpüree der poppigen Musik. Mit dem Produzenten Mark Ronson hat sich Gaga für acht der elf Albumsongs an den richtigen Ansprechpartner für Hits gewandt. Denn Ronson führte bereits Amy Winehouse und Bruno Mars zum Erfolg!

Lady Gaga beim Super Bowl 2017