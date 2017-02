Teilen macht glücklich:











Berlin ist eine großartige, facettenreiche und bunte Stadt mit unendlichen Möglichkeiten, Chancen und vor allem mit den wohl verschiedensten Menschen in Deutschland. Berliner lieben ihre City, Ihren Nightlife und die jahrelang gewachsene Kultur dieser Metropole. Sie leben seit Jahren mit Veränderungen, neuen Menschen wie zugezogenen Studenten und Touristen und fühlen sich selber als Berlin.

Wenn man Fan von einem Verein, einer Band, einem bestimmten Event oder einer Stadt ist, kleidet man sich auch zu gegebenen Anlass mit passenden Klamotten. Berlin ist cool und anders, also braucht man auch coole Kleidung. Wie die Seite von Hoodie-Bedrucken.com mit hunderten Druckmotiven mit dem Thema Berlin zeigt, sind die gestalterischen Möglichkeiten besonders hoch wenn man sich mit der Hauptstadt identifizieren will. So ist der neue Schrei nicht einfach nur ein fertiges Touristenexemplar a la „I Love Berlin“ zu kaufen, sondern selber Hand anzulegen und sich einen trendigen Kapuzenpullover aka Hoodie selber zu machen. Bereits heute gestalten sich tausende Menschen täglich online eigene Kleidungsstücke mit individuellem Aufdruck zu allen möglichen Anlässen. Aber Hoodies passen ganz besonders gut zu Berlin weil sie diesen besonderen Charme von Hip-Hop, Alternativ und Underground Style mitbringen und keine Normalo-Kleidung darstellen.

Schon immer war Berlinern der kommerzielle Mainstream zuwider obwohl es sich hier um eine weltweite Metropole handelt, die auch wirtschaftlich sehr erfolgreich ist. Aus diesem Grunde ist sogenannte Biomode bzw. Fair Trade Kleidung ein schlagendes Verkaufsargument beim Gestalten von eigenen Pullis oder anderen textilen Waren, die eben nicht lokal hergestellt wurden. Auch der Gedanke der selber Machens schmeichelt dem Typus der freidenkenden Menschen aus der Metropole und bietet nicht zuletzt die Möglichkeit die eigenen Gedanken via Mode zu äußern und vielleicht ein echtes Design Nachwuchstalent zu werden.

Untrügliche Anzeichen, dass man ein echter Berliner ist

Doch reicht es aus sich ein paar Kleidungsstücke mit Berlinmotiven selber zu bedrucken? Wann ist man eigentlich wirklich ein echter Berliner wenn nur ein kleiner Teil der hier wohnenden Menschen wirklich hier geboren ist? Hier gibt es ein paar untrügliche Anzeichen dafür, dass man auf dem besten Wege ist mit der Hauptstadt Eins zu werden.

Anzeichen Nr 1: Ein Berliner nimmt nicht alles mit

Urgesteine der Berliner City wissen nicht was gerade hipp und angesagt ist. Sie sind nicht zuerst auf den besten Partys der Stadt, nehmen nicht jedes angesagte Event mit, weil sie eben nicht den Drang wie Zugezogene haben, bloß nichts zu verpassen und alles mitnehmen zu müssen.

Anzeichen Nr. 2: Bezirksmagnet

Berlin ist riesig und in viele facettenreiche Bezirke eingeteilt. Fakt ist aber, dass ein waschechter Berliner seinen eigenen Bezirk nur selten verlässt, denn hier hat er alles was man unter den Begriff „Stammläden“ zusammenfassen könnte. Angefangen vom Supermarkt und der Bäckerei, bis hin zur Modeboutique um die Ecke, der Schule für die Kinder oder der Arzt 3 Strassen weiter.

Anzeichen Nr. 3: Der Brand zu Hause

So gut wie jeder waschechter Berliner hat irgendein Accessoire von seiner Lieblingsstadt in der Wohnung stehen oder im Kleiderschrank hängen. Sei es ein Berlin-Hoodie, Shirt, Cap, Poster, Flaschenöffner oder Bettwäsche. Der Berlin-Brand ist allgegenwärtig.

Anzeichen Nr. 4: Arm aber sexy

Weiterhin typisch ist, dass viele Berliner sich nicht gerne sagen lassen was sie zu tun oder zu lassen haben. Sie arbeiten lieber als freischaffende Künstler oder in einer Szenebar für wenig Geld als in einem kapitalistischen Bürokomplex sinnbefreite Arbeiten zu erledigen. Reiner Kommerz ist ihnen einfach zu wider.

Gibt es den echten Berliner überhaupt?

Es gibt allenfalls Anzeichen dafür, dass man sich als echter Hauptstädter fühlt und eingelebt hat. Das Klischee von dem einen und echten Berliner Jung scheint aber ein Mythos zu sein, denn ist nicht gerade die Unterschiedlichkeit eines jeden einzelnen das was die Seele dieser dieser einzigartigen Stadt ausmacht?