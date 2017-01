Teilen macht glücklich:











Expedia Gutschein, Rabatte und Angebote von einem der größten Reiseportale der Welt. Aktuell bis zu 15 % auf Flug und Hotel-Kombinationen sparen, ohne Expedia Gutscheincode. Alle Informationen über Expedia und die neuesten Rabatte findet ihr bei uns.

TIPP: 15 % Rabatt auf Flüge



Genug vom kalten, nassen Wetter? Dann bucht jetzt euren Traumurlaub bei Expedia und spart bis zu 15% auf Hotel und Flug Kombinationen. Sucht euch einfach euer Reiseziel aus und kombiniert Hotel und Flug. Beachtet aber, dass für diese Option nicht alle Hotels und Flüge zur Verfügung stehen. Solltet ihr einen Expedia Gutschein haben, dann könnt ihr mit etwas Glück noch ein paar Euro mehr sparen.

Jetzt 15% Rabatt auf Flug und Hotel sichern



Egal ob ein Traumurlaub auf den Malediven, Surfen auf Hawaii, Sonnenbaden auf Mallorca, Kultururlaub in Paris oder ein Rund Trip durch Thailand, auf Expedia findet jeder seine perfekte Reise zu günstigen Preisen.

Expedia Gutschein, Gutscheincode und Rabatte



Doppelte Payback Punkte und Frühbucherrabatt

Details: Bis 15.02.2016 gültig, 2 PAYBACK Punkte pro 1€ Buchungswert

Bis zu 15% Rabatt auf Flug und Hotel

Details: In Verbindung mit Expedia Click & Mix. Ein Expedia Gutschein wird nicht benötigt.

Bis zum 29.02.2016 auf über 1.000 Hotels bis zu 50 % sparen.

Kurztripreisen zum Valentinstag

Details: Hotel und Flug Angebote bis zum 14.02.2016 buchbar.



Bis zu 20% Rabatt auf Reisen an die Küsten von Belgien und Holland

Details: Bis zum 15.02.2016 bis zu 20 % auf ausgewählte Hotels sparen.



Expedia Top Deal des Tages

Details: Jeden Tag ein Deal zu einem unschlagbar günstigen Preis. Ohne Expedia Gutschein.



25 % Rabatt auf Übernachtungen im Disneyland in Paris

Details: Noch bis zum 08.02.2016 bis zu 25 % Rabatt inklusive Halbpension.



Expedia Gutschein einlösen



Für Expedia gibt es wirklich sehr selten Gutscheine. Wenn es aber einmal einen geben sollte, dann wollen wir natürlich dass ihr diesen auch richtig einlöst.

Schritt 1 – Kopiert den entsprechenden Expedia Gutscheincode von unserer Seite. Anschließend klickt ihr auf den Link oder den entsprechenden Button. In einem neuen Fenster öffnet sich die Expedia Seite.

Schritt 2 – Je nachdem wofür der Expedia Gutschein angewendet werden kann, normalerweise auf Hotelbuchungen oder Click&Mix Angebote, wählt ihr euer Traumhotel oder Wunschurlaub aus. Anschließend klickt ihr auf "buchen / reservieren".

Schritt 3 – Auf der nächsten Seite seht ihr alle Buchungsdetails. Unter „Zahlung“ müsst ihr nun euren kopierten Gutscheincode unter „Geben Sie einen Gutschein- oder Angebotscode ein“ eingeben und auf "Gutschein einlösen" klicken.

Eingabe des Expedia Gutschein

Schritt 4 – Ist der Gutschein gültig und habt ihr alle Gutscheinbedingungen eingehalten, dann wird der Rabatt automatisch abgezogen und sofort angezeigt.

Sollte ein Gutschein nicht gültig sein, oder ihr die Bedingungen der Aktion nicht eingehalten haben, dann erscheint ein roter Hinweistext, dass der Gutschein bereits abgelaufen ist.

Weitere Gutscheine und Angebote von Expedia



Meldet euch für den Expedia Newsletter an und erhaltet regelmäßig ganz exklusiv die besten Expedia Rabatte und Angebote zugeschickt. Mit etwas Glück erhaltet ihr auch mal einen exklusiven Expedia Gutschein. Zusätzlich sparen könnt ihr, wenn ihr die Expedia App herunterladet. Bei Buchungen über die App spart ihr aktuell 5 % mit dem Gutscheincode „MOBILE5RABATT“ auf Hotels weltweit.

Jetzt 5% Gutschein sichern und App herunterladen

Über Expedia



Auf Expedia findet ihr die besten Reiseangebote auf der ganzen Welt. Mit einem Expedia Gutschein könnt ihr zusätzlich auf Flüge, Hotels, Pauschalreisen, Mietwagen, Städtereisen, Familienreisen und Strandurlaub sparen. Bucht euren perfekten Urlaub mit den besten Expedia Angeboten und spart bares Geld.

Expedia Website

Als einer der größten Online-Reiseanbieter in Deutschland, bietet Expedia.de eine Fülle an Top Angeboten von Flügen und Hotels, bis zur Autovermietung. Mit mehr als 80.000 Unterkünften und über 450 Fluggesellschaften, bietet die Seite seinen Kunden eine ausgezeichnete Auswahl und die Freiheit, jedes Detail eures Urlaubs selbständig gestalten zu können. So ist es auch kein Wunder, das Expedia immer wieder als das beste Online-Reisebüro eine Vielzahl an Preisen in der Online Tourismusindustrie gewonnen hat. Neben Expedia.de gibt es in 29 weiteren Ländern auf der ganzen Welt, einschließlich Kanada, Japan, Neuseeland, Großbritannien und vielen mehr, weitere Expedia Buchungsseiten.

Egal wohin ihr verreisen wollt, Expedia hilft euch die beste Reise zu finden. So könnt ihr zum Beispiel euren Urlaub auf Basis einer bestimmten Vorauswahl wie Disneyland Paris, dem Wasserpark von Dubai oder Gondeln in Venedig auswählen. Oder ihr gebt einfach nur die Urlaubsart wie Strand, Berge oder Skiurlaub an. Wählt aus einer Fülle an Last-Minute-Schnäppchen, All-inclusive-Paketen oder Angeboten für Selbstversorger. Expedia ist euer persönliches Reisebüro das ihr leicht durchsuchen könnt und bequem von zu Hause euren Traumurlaub buchen könnt.

Expedia Seite und Kundenservice



Kontaktformular: https://support.expedia.de/app/ask/session

Telefon (direkt): 069 945 19 23 20

Telefon (aus dem Ausland): +49 (0) 69 / 94 51 92 320

Zahlungsmöglichkeiten: American Express, Diner's Club International, MasterCard, Visa, Visa Electron, PayPal, Lastschrift (ELV) und Sofortüberweisung

Bilder: expedia.de