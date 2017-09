Berliner Pilsner und das Street-Art-Team The Dixons starten vom 4. September bis. 1. Oktober eine gemeinsame Aktion in dessen Mittelpunkt ein überdimensionales Bierglas steht, welches demnächst eine Berliner Hauswand ziert. Echter Schaum inklusive.

Vierzehn mal zweiundzwanzig Meter. Macht 308 Quadratmeter. Beeindruckende Dimensionen. Vier Tage hat das Künstlerteam The Dixons Zeit eine vormals graue Wand mit der Sprühdose – oder genauer mit 150 Sprühdosen – in eine fotorealistische Abbildung eines Berliner Pilsner Bierglas zu verwandeln. Dass das Team große Projekte stemmen kann, haben sie unlängst als Initiatoren des Street-Art-Projekts The Haus bewiesen, welches bis vor Kurzem die Massen nach Westberlin lockte. Hier schufen sie mit der Unterstützung von 170 internationalen Künstlern einen einzigartigen Kunstraum auf vier Etagen. Der Eintritt war frei, die Begeisterung der Besucher groß. Unseren Beitrag zum The Haus Projekt, erstmals erschienen als Titelgeschichte in unser April-Ausgabe, lest ihr hier (Link).

Aber zurück zum aktuellen Projekt, mit dem The Dixon nach der größten Street-Art Galerie nun das größte Bierglas Berlins erschaffen werden. Der Clou: Mithilfe einer Schaumkanone, die auf dem Dach des Gebäudes in der Brückenstraße 10 B platziert wird, läuft bis Sonntag den 10.09. täglich ab 16:30 echter Schaum aus dem zweiundzwanzig Meter hohen und 5,10 Meter breitem Bierglas. Und was wäre das für ein großer Aufwand, wenn nicht auch die Berliner und Berlinerinnen etwas zu der Aktion beitragen könnten. Jeder, der vom Montag den 4.9 bis Sonntag den 1.10. von 19.30 bis 22 Uhr seinen Namen per SMS an die Nummer 32222 mit dem Kennwort „Wunderbar“ Leerzeichen „Namen“ schickt, erscheint kurze Zeit später mit seinem Namen für 30 Sekunden als vier mal ein Meter große Projektion an der Hauswand. Wem jetzt nicht das Wasser im Mund zusammenläuft, der ist selber schuld. Prost!

Wo?



Brückenstraße 10 B / Ecke Rungestraße

zwischen U-Bahnhof Heinrich-Heine-Straße und dem S/U-Bahnhof Jannowitzbrücke

Wann?



Schaumkanone: bis 10.09. täglich ab 16:30 Uhr.

SMS Projektion: SMS an die Nummer 32222. Kennwort „Wunderbar“ Leerzeichen „Namen“

bis 1.10. täglich von 19:30 Uhr bis 22 Uhr.