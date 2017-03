Teilen macht glücklich:











Wer noch Tickets für die Depeche Mode – Global Spirit Tour sucht, sollte sich beeilen! Noch sind ein paar Resttickets für die Konzerte in Deutschland verfügbar. Wir verraten euch für welche Show es noch Tickets gibt und warum ihr euch die Tour 2017 auf keinen Fall entgehen lassen solltet.

Da kommt Feierstimmung auf: Diese Woche schaffte es die Single „Where’s The Revolution“ auf Platz eins der britischen Albumcharts. Damit gelingt der Band zum ersten Mal, seit der Gründung von Depeche Mode im Jahr 1980, die Top Position im heimatlichen Chartszirkus. Die Lyrics des Albums „Spirit“ fallen durch die politische Haltung auf, die sich gekonnt in den Zeitgeist einfügt. Wir sind dagegen! Als Trump Gegner rufen die Jungs zur Revolution auf und fragen sich in „Where’s The Revolution“, warum diese eigentlich nicht passiert. Die Antwort liefert Dave Gahan gleich mit und schiebt der Religion und dem Staat die Schuld in die Schuhe.

"Who’s making your decisions – You or your religion -Your government, your countries -You patriotic junkies!"

Also lasst euch nicht länger unterdrücken, fühlt den revolutionären Spirit von Depeche Mode und werdet aufmüpfig.

Auf diese Konzerte von Depeche Mode könnt ihr euch freuen:



27.05.2017 Leipzig, Festwiese

05.06.2017 Köln, Rheinenergiestadion

07.06.2017 Dresden, Ostragehege

09.06.2017 München, Olympiastadion

11.06.2017 Hannover, HDI Arena

12.06.2017 Hannover, HDI Arena

20.06.2017 Frankfurt, Commerzbank-Arena

22.06.2017 Berlin, Olympiastadion

04.07.2017 Gelsenkirchen, Veltins-Arena

Depeche Mode Konzert: Ein Spaß den man nicht verpassen darf



Depeche Mode haben wie kaum eine andere Band den Musikstil der 80er- und 90er Jahre geprägt. Zu „Enjoy the silence“ schwelgte eine ganze Generation von Verliebten, während die Mischung aus Synthie-Pop und Gahans melancholisch-tiefgehender Stimme in Songs wie „Master & Servant“ zum Tanzen bewegte.

Der Kern der Band, bestehend aus Sänger Dave Gahan, Gitarrist Martin Gore und Keyboarder Andrew Fletcher , veröffentlichen mit Silent ihr 14. Studioalbum und haben sich gemeinsam erfolgreich durch alle persönlichen und musikalischen Krisen geführt. Die Jungs, die für viele Bands als musikalisches Vorbild dient, suchte selbst in Musikern und Bands wie David, Bowie, The Clash, Kraftwerk oder The Velvet Underground nach Inspiration und fand sie. Auf dem neuen Album hört man diese Urklänge wieder stärker raus – der neue Produzent James Ford zeigt das Potenzial dieser Klänge. Mutig arrangiert er Sounds die noisige Elemente enthalten und macht erfrischend neuen Sound daraus.

Das Album erscheint am 18.März 2017

Depeche Mode: "Where`s the revolution"