In Deutschlands größtem Casino am Marlene-Dietrich-Platz 1, nahe Potsdamer Platz, direkt neben dem Hyatt Hotel gelegen, können Casinofreunde nicht nur Book of Ra spielen. Hier gibt es die umfangreichste Spielautomatensammlung der in Deutschland und Österreich sehr beliebten Softwarehersteller Novoline und Merkur.

Kein Wunder, schließlich gehört die Spielbank Berlin den beiden Branchenprimussen gemeinschaftlich. Neben den vielen klassischen Spielautomaten sowie modernsten 3D-Video-Slots hat sich die Spielbank Berlin auch zu einem Mekka für Pokerspieler aus ganz Europa entwickelt. Jedes Jahr finden hier im separaten Poker Floor gut dotierte Turniere der German Poker Tour oder der Triple A Series statt. Aber auch an ganz normalen Wochentagen können Besucher an den Buy In- und Satelliten-Turnieren teilnehmen. Wie es sich für eine echte Spielbank gehört, finden die Gäste im Casino Royal zudem zahlreiche Roulette-, Baccarat und Blackjack-Tische, an denen sie ihre Jetons bereits ab 2 Euro Eintritt setzen können. Begleitet wird der Spielbank-Besuch von einem attraktiven kulturellen und kulinarischen Rahmenprogramm. Am besten holt man sich hierfür ein Welcome Package ab 19 Euro (Eintritt, ein Drink sowie einige Jetons bereits enthalten) oder das Dinner Package für 59 Euro mit einem exklusiven Drei-Gänge-Menü und stilvoller Musik in der Baccarat Bar. An Wochenenden werden außerdem zahlreiche Friday- und Weekend-Specials mit Gewinnspielen offeriert. Hin und wieder stehen auch Gala-Spielabende und Motto-Nächte mit klassischen Opern, Kabaret-Veranstaltungen oder Las Vegas-Shows auf dem Programm.

Book of Ra – einer der beliebtesten Slots in Deutschland



Im Slot Book of Ra begeben sich die Spieler ins alte Ägypten und schlüpfen in die Rolle eines jungen Abenteuers. Auf der Suche nach dem großen „goldenen Schatz“ müssen dem „Buch“, das dem Sonnengott „Ra“ gewidmet ist, die letzten Geheimnisse entlockt werden. Nur so kann der Weg zur reich gefüllten Grabkammer der Pharaonen gebahnt werden. Hierbei können allerlei mystische Figuren und Symbole helfen. Da gibt es zum Beispiel den Skarabäus, altägyptische Totenmasken und natürlich die Hinweise im Book of Ra selbst, die in eine sinnvolle Reihe gebracht werden müssen. Klingt spannend? Da geht es Ihnen wie vielen anderen. Mit dem Klassik-Slot Book of Ra hat der weltweit renommierte österreichische Spiele-Provider Novoline eine Legende geschaffen, die viele Casinospieler bis heute in ihren Bann zieht.

Was macht den Slot so beliebt?



Vermutlich fühlen sich viele an die aufregenden Abenteuer von Indianer Jones erinnert. Aber auch ohne dem, haben Berlin und seine Besucher viel Sinn für das alte Ägypten. Schließlich kann man im Neuen Museum, in der ägyptischen Sammlung auch die weltberühmte Büste der Nofretete bestaunen. Diese Faszination scheint mit ein Grund dafür zu sein, dass der ursprünglich fest im Programm der Spielotheken des Landes verankerte Slot, mit seinen 5 Walzen, drei Reihen und 10 Gewinnlinien, gleich nachdem er als Online-Version erschienen ist, einen festen Platz unter den Top-Spiele-Hits in den Casinos eingenommen hat. Wer andererseits, ganz stilecht, einen Besuch in der Spielbank Berlin plant, kann Book of Ra auch dort im großen Automaten-Casino spielen und sich in gediegener Atmosphäre in den Walzentanz stürzen.

Book of Ra im Online-Casino



Wer nun nicht mehr warten möchte, bis die Freundin soweit ist, dass es endlich losgehen kann mit dem Besuch in der Berliner Spielbank (umgekehrt gilt das natürlich genauso für den Freund), kann sich schon jetzt im Online-Casino anmelden, um Book of Ra kostenlos spielen zu können. Natürlich kann auch um echtes Geld gespielt werden und neben Book of Ra stehen auch an vielen andere atemberaubenden Slots sowie klassische Roulette- Blackjack und Pokerspiele zur Verfügung. Im Grunde genommen müssen sich Interessierte nur die Stargames App herunterladen oder starten das Online-Casino direkt über die mobile Webseite im Browser des Handys. Bei der ersten Einzahlung gibt es zumeist einen saftigen Bonus und manchmal auch Freispiele zum Testen. Auf eines sollten die Spieler bei aller gebotenen Eile jedoch achten. Der Online-Anbieter sollte eine EU-Lizenz besitzen und gute Referenzen hinsichtlich der Seriosität und Sicherheit bei den Ein- und Einzahlungen aufweisen. Vorab informieren kann man sich auf Casino-Testseiten.