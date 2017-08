Was ist eigentlich aus diesen Supper Clubs geworden? Oder diese spannenden Guerilla Restaurants? Da landete man entweder mit acht anderen in Sarahs Zwei-Zimmer-Wohnung in Kreuzberg oder in der Gartenlaube vom Ulli. Aber es gab immer eine Menge Spaß, lecker Essen und manchmal wurden aus Fremden sogar Freunde. Wir sollten uns öfter Zeit für solche besonderen Erlebnisse nehmen!

Berlin hat das verstanden, entwickelt Happenings wie Guerilla Restaurants sogar weiter, ruft „Macht mal Pause!“ und schickt Freigeister, Genießer und Entdecker am 15.09.2017 in die „Raucherpause in Berlin“. Unter diesem Motto erwartet alle Hobby-Gourmets und Spontan-Interessierte ein einzigartiges Erlebnis mit Auszeit-Garantie. Die Raucherpause verspricht erstklassige Drinks, ein ganz besonderes Menü und rauchige Überraschungen. In bekannter Secret Dinner Manier wird der Ort sowie das detaillierte Programm erst nach und nach enthüllt. Eines ist aber klar: Erleben und genießen mit allen Sinnen ist hier Programm. Stress und Alltagssorgen müssen Draußen bleiben – Raucher nicht. Einfach rauchen, wenn einem danach ist – das ist bei Raucherpause in Berlin nicht nur erlaubt, sondern gewünscht. Jetzt hören wir aber auf zu spoilern: Lass dich überraschen und genieße mit Gleichgesinnten einen unvergleichlichen Abend. Sichere dir jetzt dein Pausenticket in Berlin für 45,00 € inkl. Drinks & Dining auf www.raucherpause.de und folge uns bei Facebook und Instagram .

Alle Infos im Überblick:

Wann: 15.09.2017

Uhrzeit: 19:00 Uhr

Tickets: www.raucherpause.de

Preis: 45,00 € (Drinks & Dining inklusive)

Dresscode: Casual Chic

Location: Berlin (genauer Ort wird kurz vorher bekannt gegeben)