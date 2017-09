Am Vorabend des Tags der Deutschen Einheit lädt Coca-Cola zu einer musikalischen Reise durch die Republik ein. Beim Festival der Einheit am 2. Oktober erwartet Euch ein vielseitiges Bühnenprogramm, das für spannende Einblicke in die deutsche Musikgeschichte sorgt.



Highlight des Festivals ist das hochkarätige Musikprogramm. Gemeinsam mit Mark Forster, Glasperlenspiel, Wincent Weiss, Mike Singer, Amanda, den Lochis und vielen anderen feiert Coke die Zusammengehörigkeit und gleichzeitig die kulturelle Vielfalt Deutschlands. Das Besondere: Fans können gratis live vor Ort sein und den Moment per Livestream mit Musikbegeisterten aus ganz Deutschland teilen. Zum Auftakt rockt die heißeste Newcomerband Deutschlands die Bühne. Wer das sein wird, entscheiden die Fans! Eine Jury aus Musikexperten hat aus allen Vorschlägen 10 Finalisten-Bands gewählt. Noch bis zum 24. September können Musikbegeisterte für ihren Favoriten auf der Festival-Website abstimmen. Teilnehmen kann jede/r ab 14 Jahren.

Gewinn:

Zusammen mit Coca-Cola verlosen wir 1×2 VIP-Tickets für das Festival der Einheit am Brandenburger Tor am 2. Oktober 2017 ab 14 Uhr. Die Gewinner erhalten Zugang zum VIP-Bereich mit Catering. Hier genießen sie beste Sicht auf die große Festivalbühne! So können die Gewinner hautnah mit dabei sein, wenn die beste Newcomerband Deutschlands zum Auftakt vor Musikbegeisterten rockt und sich anschließend Stars das Mikrofon in die Hand geben.

Alle Infos rund um das Coca-Cola Festival der Einheit auf:

coke.de/festival.