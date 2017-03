Teilen macht glücklich:











Wir freuen uns drei Deutschland-Konzerte der finnischen Hitsmasherin Alma ankündigen zu dürfen. Die 21-jährige Sängerin kommt im Mai nach Köln, München und Berlin. Eins können wir schon mal versprechen: Es wird bunt und laut!

HIER geht's zu den Tickets!

In Deutschland gehört die Sängerin Alma Miettinen seit 2016 zum festen Bestandteil der House- und Pop-Szene. Ihr Hit „Bonfire“, den sie zusammen mit dem deutschen Tropical House-Produzenten Felix Jaehn schrieb und performte, stieg bis auf Platz drei der deutschen Singlecharts und hielt sich ganze 29 Wochen in der offiziellen Verkaufsliste. Alma steht für eine Generation von starken und unabhängigen Frauen, die sich aber nicht scheuen Schwächen einzugestehen. Genau das drücken ihr tougher Style, in Kombination mit ihrer goldigen, voluminösen Stimme und sehr persönlichen Lyrics aus. In ihren Texten erzählt Alma von Selbstfindung, Liebe und Trennung. Und gibt offen zu, dass auch sie sich für den perfekten Lover die Harre färben würde, sollte es nötig sein. Letztes Jahr kam Alma schon einmal für ein Konzert nach Berlin. Ihr Auftritt in der Berghain Kantine wurde begeistert gefeiert.

HIER geht's zu dem Ticket für euer Alma Konzert



Alma Konzerte 2017 in Deutschland:

Mo. 22.05.17 Köln Luxor Di. 23.05.17 München Backstage Fr. 26.05.17 Berlin Frannz

Almas Debutalbum erscheint 2017



Die Ankündigung noch dieses Jahr ein komplettes Album herauszubringen, dürfte nicht nur Almas Fans freuen. Ihre eigenen Songs zu schreiben und sich keine musikalische Richtung vorgeben zu lassen war Alma sehr wichtig. Nach ihrer Teilnahme an dem finnischen Castingformat „FinnishIdols“ im Jahr 2013, wurde ihr klar, dass Sie ihren eigenen künstlerischen Weg gehen muss. Die damals 17-jährige Alma, erreichte Platz fünf der Show und erlangte durch die Sendung einen großen Bekanntheitsgrad in Finnland. Zur Belohnung gewann die Sängerin zwei finnische Grammys in den Kategorien „Best Export“ und „Best Newcomer“. Kurze Zeit später liefen ihre Singles „Bonfire“ und „Dye My Hair“ in den europäischen Radiostationen rauf und runter. Im Netz wurden Almas Songs über 100 Millionen Mal abgespielt! Jetzt arbeitet Alma mit den ganz Großen der Musikbranche: Auf ihrem Debutalbum werden wir Klänge von Rudimental, MNEK, Gorgon City, Sub Focus, 2 Inch Punch und Charli XCX hören. Wir sind sehr gespannt!

Alma – Dye My Hair